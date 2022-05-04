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Осужденный за взятку экс-министр Улюкаев вышел из колонии

Новости. Общество
20:30, 12 Мая 2022
фото: © Михаил Почуев/ТАСС

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Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев вышел из колонии по УДО.

Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, осужденный на восемь лет лишения свободы за получение взятки, вышел из исправительной колонии № 1 в Твери в связи с условно-досрочным освобождением. Об этом сообщает ТАСС.

Улюкаева вывез с территории колонии черный Range Rover, который, по данным источника ТАСС в правоохранительных органах, принадлежит его близким. Экс-министр сидел на заднем сидении авто, он не стал общаться с журналистами.

Бывшему министру запрещено менять место жительства без разрешения ФСИН по условиям УДО. «Постановлением на Улюкаева наложены ограничения, а именно в течение оставшейся неотбытой части наказания не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением лица [инспекция ФСИН], освобожденного условно-досрочно, являться один раз в месяц в орган, осуществляющий контроль, для регистрации», — сообщили ТАСС в Московском районном суде Твери, который принял решение об УДО.

Экс-министра могут вернуть в колонию в случае нарушения им условий досрочного освобождения. «Осужденному Улюкаеву разъяснено, что в случаях, предусмотренных ч. 7 ст. 79 УК РФ, условное осуждение ему может быть отменено, а осужденный направлен для исполнения оставшейся неотбытой части наказания», — сказали в суде. Согласно ст. 79 осужденному могут отменить УДО в случае злостного уклонения от исполнения ограничений, наложенных судом при освобождении. Осужденного также могут вернуть в колонию в случае совершения им нарушения общественного порядка, за которое на него могут наложить административное наказание.

Улюкаев выпущен из ИК-1 после решения Московского районного суда Твери о его условно-досрочном освобождении. Суд удовлетворил ходатайство адвокатов Улюкаева об УДО 27 апреля нынешнего года. В установленный законом срок ни прокуратура, ни ФСИН не обжаловали это решение, в четверг оно вступило в силу. Из назначенного ему срока лишения свободы Улюкаев отбыл около 5,5 года.

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