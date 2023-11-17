Финляндия готовит новые меры безопасности на границе с Россией

По словам финского министра, закрытие погранперехода на разнице с Россией частично достигло результатов.

Финляндия планирует предпринять дополнительные меры на границе с Россией, чтобы справиться с волной беженцев. МВД уже готовит меры, сообщила министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен. Ее слова приводит «Фонтанка».

Как пишут финские СМИ 19 ноября, Рантанен заявила, что закрытие четырех пограничных переходов на границе с Россией «частично» достигло желаемого результата. И теперь Министерство внутренних дел страны готовит другие меры по повышению безопасности границ.

«Я пока не раскрываю их на данном этапе. Об этом будет объявлено после завершения рассмотрения. Мы быстро продвинем дело вперед», — заявила Рантанен.

Как ранее писала «Фонтанка», вся восточная граница Финляндии и все оставшиеся пограничные пункты на ней могут быть оперативно закрыты — правительство Суоми прорабатывает такой план.