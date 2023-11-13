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Финский министр заявила о закрытии границы с Россией

Новости. Общество
14:41, 14 Ноября 2023
фото: © Алексей Даничев / РИА Новости

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Министр внутренних дел Финляндии сообщила о предложении МВД властям страны закрыть или ограничить пункты пропуска на границе с РФ.

МВД Финляндии в ближайшее время предложит правительству вариант закрытия пунктов пересечения границы с Россией, заявила 14 ноября министр внутренних дел Суоми Мари Рантанен. Ее слова приводит «Фонтанка».

По словам Рантанен, МВД готовит предложение, согласно которому пункты пересечения границы будут закрыты или ограничены. Действующее законодательство это позволяет.

Важно отметить, что окончательного решения о том, что будет делаться с пунктами пропуска на российской границе, еще нет. По словам Рантанен, сейчас в МВД будут уточнять, на что именно хватит юридических возможностей, и после этого представят предложения правительству. Но Рантанен говорит, что, вероятно, это будут не такие мягкие меры, как например ограничение часов работы, а более жесткие.

На прошлой неделе на восточную границу прибыл 71 проситель убежища. За вчера — еще 39. И во вторник к середине дня прибыло еще более 20 человек. Все без проездных документов в Евросоюз. Раньше таких людей не пропускали со стороны России, сейчас они доезжают до Финляндии. По словам министра, переговоры с российской стороной результата не дали.

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