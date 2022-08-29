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От коронавируса привили 604 ребенка в Карелии

Новости. Общество
13:28, 06 Сентября 2022
фото: © adriaticfoto / Shutterstock / FOTODOM

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Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков рассказал о ситуации с вакцинацией в республике.

По словам Михаила Охлопкова, на 6 сентября с начала вакцинации в Карелии первым компонентом противоковидной вакцины привилось 293494 человека, что составляет 60,6% от общего числа проживающих в республике взрослых и 75,7% — от числа граждан, подлежащих вакцинации (из расчёта иммунизации 80% взрослого населения).

Министр напомнил, что Минздравом России разрешено использовать первый компонент вакцины «Спутник V» как альтернативу однокомпонентной вакцине «Спутник Лайт». Сертификат вакцинированного после прививки первым компонентом «Спутник V» будет сформирован через 21 день.

«Двухкомпонентной вакциной для подростков Гам-Ковид-ВАК-М в республике уже привиты 604 ребенка. Полностью привиты 284 528 человек, что составляет 58,7% от общего числа взрослых и 73,4% — от числа взрослых, подлежащих вакцинации (из расчета иммунизации 80% взрослого населения). Повторно вакцинированы 117 175 жителей республики», — написал Охлопков на своей странице в соцсети.

Привиться можно в поликлиниках и в мобильном пункте в ТРК «Лотос Плаза» ежедневно с 13:00 до 19:00.

Также прививку можно сделать в здравпункте Петрозаводского государственного университета (ул. Герцена, 31б) с понедельника по пятницу с 11.00 до 14.00, запись по телефону 76-09-66.

Одновременно можно сделать прививку и от гриппа, отметил глава Минздрава Карелии.

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