От спектакля до стендапа: жителей Петрозаводска ждут культурные выходные

Последние выходные мая будут насыщены событиями культурной жизни.

«Фактор News» представил традиционный сборник событий культурной жизни Петрозаводска на 26 мая–1 июня.

Уже в пятницу горожане смогут побывать на стендап- шоу «Юмор за бабло» (18+) в арт-пространство «Дом Культуры» (ТРЦ Тетрис) и на опере «Свадьба Фигаро» (12+) в Музыкальном театре Карелии.

Любителей ска-панка ждет большой сольный концерт группы ВОЛОСА (18+) в Клубе С.20, а ценителей Hip-hop – вечеринка (18+) в клубе «Культура».

Полную афишу на ближайшие выходные смотрите на «Фактор News».