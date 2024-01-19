Спектакль Нацтеатра Карелии стал победителем специальной программы «Золотой маски»

«Цветочек аленький» в постановке режиссера Кирилла Заборихина вошел во внеконкурсную программу «Детский Weekend».

Спектакль Национального театра Карелии «Цветочек аленький» стал победителем специальной программы «Золотой маски».



«Цветочек аленький» в постановке режиссера Кирилла Заборихина вошел во внеконкурсную программу российской национальной премии и фестиваля «Золотая Маска» — «Детский Weekend».



«Детский Weekend» — это новый взгляд на театр, стремящийся говорить с детьми на современном языке», — говорится в пресс-релизе республиканского министерства культуры.



В отборе участвовали десятки театров со всей страны, решением экспертного совета в афишу программы были отобраны 11 постановок.



Спектакли театров из Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Абакана, Владивостока, Вологды, Краснодара, Барнаула, Кирова, Нягани и Перми покажут в Москве этой весной.