Спектакль Нацтеатра Карелии стал победителем специальной программы «Золотой маски»

«Цветочек аленький» в постановке режиссера Кирилла Заборихина вошел во внеконкурсную программу «Детский Weekend».
Спектакль Национального театра Карелии «Цветочек аленький» стал победителем специальной программы «Золотой маски».
«Цветочек аленький» в постановке режиссера Кирилла Заборихина вошел во внеконкурсную программу российской национальной премии и фестиваля «Золотая Маска» — «Детский Weekend».
«Детский Weekend» — это новый взгляд на театр, стремящийся говорить с детьми на современном языке», — говорится в пресс-релизе республиканского министерства культуры.
В отборе участвовали десятки театров со всей страны, решением экспертного совета в афишу программы были отобраны 11 постановок.
Спектакли театров из Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Абакана, Владивостока, Вологды, Краснодара, Барнаула, Кирова, Нягани и Перми покажут в Москве этой весной.
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