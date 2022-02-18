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Отмененные из-за ковида приемы в поликлиниках Карелии могут возобновиться в ближайшее время

Новости. Общество
11:57, 21 Февраля 2022
фото: © «Столица на Онего»

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Резкое снижение заболеваемости коронавирусом в Карелии позволит в ближайшее время возобновить в полном объеме плановую медицинскую помощь в поликлиниках и стационарах.

Об этом сообщил сегодня на заседании правительства министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Он отметил снижение вызовов, поступающих в поликлиники, от заболевших коронавирусом.

«Если было 600-700 вызовов по поликлиникам, то сегодня иногда доходит до 60-130 вызовов в день. Это резкое снижение. Я думаю, что если такую тенденцию мы сохраним в течение недели, то мы откроем плановую помощь в ближайшее время… Чтобы наше население получало все виды плановой помощи — амбулаторной, стационарной», — сказал министр.

По его мнению, прием специалистов в поликлиниках может быть возобновлен через полторы недели.

Глава Карелии Артур Парфенчиков попросил Минздрав сделать это раньше, если тенденция снижения заболеваемости сохранится в ближайшие дни.

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