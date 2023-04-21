Память поэта, которого называют первым губернатором Карелии, почтили в Петрозаводске

Петрозаводчане возложили цветы к памятнику поэта и государственного деятеля Гавриила Державина.

В Губернаторском парке Петрозаводска 7 июля состоялась церемония возложения цветов к памятнику Гавриилу Державину, великому русскому поэту и государственному деятелю, написали в официальном сообществе Министерства культуры Карелии.

В ведомстве отметили, что возложение цветов стало одним из мероприятий по случаю 280-летней годовщины со дня рождения Гавриила Державина, память которого сегодня пришли почтить десятки горожан.

Мужской камерный хор Карельской государственной филармонии под руководством дирижера Алексея Умнова торжественно открыл церемонию.

С приветственным словом выступили Татьяна Игнатьева, заместитель Главы Республики Карелия – руководитель Администрации Главы Республики Карелия, Наталья Веденеева, начальник управления республиканского Минюста, Роман Пивненко, директор карельского филиала РАНХиГС и Михаил Гольденберг, директор Национального музея Карелии.



Выступающие подчеркнули, что в развитие нашего края поэт внес неоценимый вклад.

Мероприятие завершилось авторской экскурсией Михаила Гольденберга «Державин и Карелия».