Парфенчиков поздравил всех, кто сегодня празднует католическую Пасху

Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил настоятелей, пасторов и всех верующих христианских церквей республики, празднующих Пасху по Григорианскому календарю.

Поздравление Артура Парфенчикова опубликовано на официальном сайте карельского правительства.

"Поздравляю вас с торжественным праздником Святой Пасхи - Светлым Христовым Воскресением.

Этот праздник, ставший символом света, радости вечной жизни, весны и надежды, занимает особое место в нашей жизни. В эти дни ярко раскрываются лучшие человеческие качества, проявляется стремление людей к миротворчеству и созиданию, укрепляется вера в торжество любви и милосердия.

Твердо руководствуясь традиционным христианским вероисповеданием, основанным на истине Священного Писания, подчеркивая библейский и апостольский подход к пониманию пастырского служения и церковной иерархии, ваши церкви занимают заметное место в многоконфессиональной палитре Республики Карелия.

Своим просветительским и социальным служением вы вносите существенный вклад в утверждение идеалов добра и справедливости, в сохранение и укрепление гражданского единства, межнационального и межконфессионального сотрудничества в нашей республике и в стране в целом.

В дни великого христианского праздника хочу пожелать каждому из вас благодатного мира, семейного счастья, здоровья и надежды на духовное воскресение. Да пребывают доброе согласие и любовь в каждой семье, в каждом доме!".