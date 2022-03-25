Парфенчиков поздравил журналистку и медика в Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков опубликовал поздравление с днем рождения в адрес журналистки Светланы Зааловой и врача Юлии Кононенко.

«Уважаемые Светлана Юрьевна и Юлия Сергеевна! Спасибо за ваш высокий профессионализм и ответственность. Залог успеха — любовь к выбранному делу, ежедневный труд и высокая ответственность. Этих качеств вам не занимать! Будьте здоровы, счастливы и любимы», — гласит текст поздравления, который опубликован на странице в соцсети у Артура Парфенчикова.

Светлана Заалова - журналист, писатель, педагог, автор книг для детей.

Юлия Кононенко — главный врач республиканской инфекционной больницы. Она возглавила больницу в ноябре 2020 года, в разгар пандемии.