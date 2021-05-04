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Парфенчиков присвоил звания отличившимся медикам Карелии

Новости. Общество
13:20, 05 Мая 2021
фото: © Минздрав Карелии
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Глава республики Артур Парфенчиков подписал Указ о награждении медицинских работников.

Артур Парфенчиков подписал Указ «О награждении государственными наградами Республики Карелия» за высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения и большой вклад в профилактику и охрану здоровья населения, организацию и оказание лечебной и лечебно-профилактической помощи гражданам. Об этом сообщает Минздрав региона.

Согласно документу, почетное звание «Заслуженный врач Республики Карелия» присвоено: Ирине Глатенок, главному врачу Республиканской психиатрической больницы (Пряжинский район); Дмитрию Захарову, врачу ультразвуковой диагностики Республиканского онкологического диспансера (Петрозаводск); Левону Налбандяну, врачу-рентгенологу Межрайонной больницы № 1, г. Костомукша; Евгении Ошевневой, врачу-педиатру участковому Лоухской ЦРБ; Светлане Роговой, врачу клинической лабораторной диагностики Республиканского онкологического диспансера (Петрозаводск).

Звания «Заслуженный работник здравоохранения Республики Карелия» были удостоены Татьяна Аксенова, старшая медицинская сестра Боровской больницы Калевальской ЦРБ и Елена Федорова, старший фельдшер Калевальской ЦРБ.

Ранее глава Минздрава Карелии поздравил работников скорой помощи.

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