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Глава Минздрава Карелии поздравил работников скорой помощи

Новости. Общество
12:34, 28 Апреля 2021
фото: © ИА «Республика» / Леонид Николаев
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Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков поздравил медиков скорой помощи с профессиональным праздником.

Михаил Охлопков опубликовал на своей странице в соцсети  поздравление, адресованное сотрудникам «скорой», в связи с празднованием Дня работника скорой медицинской помощи.

«Сегодня поздравления со своим профессиональным праздником принимают работники скорой медицинской помощи. Эти люди спешат на помощь к тем больным, жизнь которых находиться под угрозой… Сегодня на дежурство выходят сотни бригад по всей Карелии. Они готовы в любую минуту выехать на вызов и спасать жизни людей. Уважаемые работники скорой помощи, поздравляю вас с праздником и желаю доброго здоровья и успехов в вашем нелегком благородном труде!», — заявил министр.

«Именно в этот день 28 апреля 1898 года была основана служба, ставшая прообразом современной скорой помощи. Тогда, в Москве за двумя полицейскими участками — Сущевским и Сретенским — закрепили по карете скорой помощи. Они ездили по улицам Москвы и помогали всем, кто в этом нуждался», — рассказал Охлопков.

Ранее министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков оригинально поздравил мужчин с 23 Февраля. Он пожелал мужчинам беречь себя, чтобы сократить гендерный разрыв.

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