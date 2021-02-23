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Глава Минздрава Карелии пожелал мужчинам беречь себя, чтобы сократить гендерный разрыв

Новости. Общество
22:57, 23 Февраля 2021
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Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков оригинально поздравил мужчин с 23 Февраля.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков написал:

-Женщины по статистике живут дольше, чем мужчины. Гендерный разрыв необходимо сокращать. Мужчины, берегите себя! Тогда вы сможете гораздо дольше быть рядом с представительницами прекрасной половины человечества. Желаю вам крепкого здоровья и прекрасных моментов, о которых вы будете часто вспоминать. Пусть ваша жизнь будет полна любви и оптимизма.

Ранее с Днем Защитника Отечества сильную половину человечества поздравил глава Карелии Артур Парфенчиков и сити-менеджер Петрозаводска Ирина Мирошник.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-02-23 23:13:47
Охлопков красава. Будет мороз - будет Охлопков. Якут наш :)
Гость
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