"Успехов в благих начинаниях": Глава Петрозаводска поздравила защитников Отечества с 23 Февраля

Поздравление главы Петрозаводска Ирины Мирошник и исполняющего обязанности председателя Петросовета Александра Ханцевича с Днем защитника Отечества.

На сайте администрации Петрозаводска опубликовано поздравление с Днем защитника Отечества от главы города Ирины Мирошник и исполняющего обязанности председателя Петросовета Александра Ханцевича.

- Сегодня мы отмечаем праздник, который напоминает о подвигах, силе духа и доблести россиян, посвятивших свою жизнь защите Родины.

Россия гордится своими защитниками. Обеспечение безопасности и независимости государства, сохранение мира и целостности нашей страны невозможно представить без сильных армии и флота. Бережное сохранение воинских традиций, верность присяге и боевым товарищам, доблесть и мужество людей, сделавших защиту Родины своей профессией и смыслом жизни, всегда были лучшим примером и основой для патриотического воспитания новых поколений россиян.

Для жителей Петрозаводска День защитника Отечества – это возможность еще раз поклониться тем, кто встал на защиту родного края в непростые военные годы, выразить уважение тем, кто отдал свой воинский долг в мирное время.

Желаем всем, кто отмечает этот праздник дома, в кругу близких, и на службе, - крепкого здоровья, счастья и душевного тепла, мирных будней и успехов во всех благих начинаниях!

