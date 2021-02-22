Глава Карелии поздравил с 23 Февраля мужественных и сильных духом людей (ВИДЕО)

Артур Парфенчиков поздравил с праздником защитников Отечества.

На своей странице в соцсети глава Карелии Артур Прафенчиков опубликовал поздравление с 23 Февраля.

- Друзья, сегодня мы отмечаем День защитника Отечества, праздник людей мужественных и сильных духом. В этот день мы говорим спасибо всем, кто преданно служит Родине, защищает ее свободу и независимость.

Мы гордимся героическими страницами истории, подвигом поколения, победившего в Великой Отечественной войне. И с большим уважением относимся к тем, кто сегодня защищает нашу страну, охраняет мир и покой граждан.

Поздравляю с праздником ветеранов, военнослужащих, находящихся сейчас на боевом посту и будущих защитником Отечества! Желаю здоровья, мира и благополучия.