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Глава Карелии поздравил с 23 Февраля мужественных и сильных духом людей (ВИДЕО)

Новости. Общество
09:05, 23 Февраля 2021
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Артур Парфенчиков поздравил с праздником защитников Отечества.

На своей странице в соцсети глава Карелии Артур Прафенчиков опубликовал поздравление с 23 Февраля.

- Друзья, сегодня мы отмечаем День защитника Отечества, праздник людей мужественных и сильных духом. В этот день мы говорим спасибо всем, кто преданно служит Родине, защищает ее свободу и независимость.

Мы гордимся героическими страницами истории, подвигом поколения, победившего в Великой Отечественной войне. И с большим уважением относимся к тем, кто сегодня защищает нашу страну, охраняет мир и покой граждан.

Поздравляю с праздником ветеранов, военнослужащих, находящихся сейчас на боевом посту и будущих защитником Отечества! Желаю здоровья, мира и благополучия.

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Комментарии

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Владимир11
2021-02-23 11:59:24
С Днём защитника!
кир
2021-02-23 11:18:41
Где запах смуты, там и больной со справкой.(((
Сержант
2021-02-23 10:52:55
С праздником всех кто служил и служит!!! Жаль что Отечество уже не звучит так гордо,как раньше! Но всё равно: С праздником!
Серж
2021-02-23 10:46:37
Отчего же так . Люди не служившие а армии , не бывшие в горячих точках , к старости превращаются в бравых генералов , помешанных на муштре и атрибутах , даже не понимают , что выглядят просто глупо .
Ded
2021-02-23 10:31:01
Ни дня не служивший "генерал", все время щеголяющий в форме, вещающий по восемь часов в интернет-эфире "великие истины", разводящий скандалы с такими же интернет-троллями... Сплошные детские невротические комплексы.
Стыдно за него.
1
2021-02-23 09:50:59
А сам то в армии и не служил , "воин " что надо .
Off
2021-02-23 09:44:23
Шойгу то служил ?
Гость
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