Парфенчиков встретился со вдовами и матерями земляков, погибших в ходе СВО

Мероприятие прошло в Национальной библиотеке Карелии.

Глава Карелии 29 января встретился со вдовами и матерями земляков, погибших в ходе спецоперации. Об этом Артур Парфенчиков рассказал в личном профиле.



«Хрупкая Лиля Паршукова — одна из участниц встречи. Ее муж, 29-летний Евгений Паршуков, погиб на Купянском направлении. Рядом с Лилей — маленькая Алиса, дочь Героя», — написал руководитель региона.

По его словам, наша главная задача — забота о таких семьях: льготы, региональные и федеральные выплаты, решение бытовых проблем, вопросы здоровья, учеба детей.



«В ходе встречи обсудили, в том числе, увековечивание памяти земляков. В память о каждом высадим карельскую березу — у школы или дома героя — место выберет семья», — добавил губернатор.





Парфенчиков отметил, что разговор получился доверительным и предметным, а настроение беседе задала фотовыставка «Жена героя», развернутая в Национальной библиотеке, где и прошла встреча.