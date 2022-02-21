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Парк «Каменный бор» в Петрозаводске станет площадкой для занятий воднолыжным спортом

Новости. Общество
15:45, 23 Февраля 2022
фото: © thence5 / fototerra.ru

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Площадку для занятий сапбордингом и вейкбордингом предполагается разместить на выступающем участке берега, который горожане называют «Утюг».

Как рассказал президент Федерации воднолыжного спорта Карелии Александр Николаевский, на планерном совещании в мэрии, где 21 февраля обсуждались планы развития территории карьера, площадка для занятий воднолыжным спортом позволит создать в республике первую детскую школу сапбординга и вейкбординга. Речь идет о серфинге с использованием доски и весла, а также катера или канатно-буксировочной установки.

«В рамках проекта „Онежская волна“ наша команда проведет серию открытых тренировок, мастер-классов для всех желающих, а также обеспечит непрерывный тренировочный процесс для детей 10-14 лет семей города Петрозаводска. Всего в мероприятиях проекта примут участие не менее 200 детей в возрасте 10-14 лет и не менее 20 учителей физкультуры», — сообщил президент Федерации воднолыжного спорта Карелии.

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