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Парламент Карелии организовал предновогодний праздник для детей из Центра помощи «Солнечный»

Новости. Общество
17:25, 20 Декабря 2022
фото: Законодательное собрание Карелии

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Сегодня, 20 декабря, депутаты и сотрудники аппарата Законодательного собрания республики устроили предновогодний праздник для 17 воспитанников олонецкого Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

Ребят, которые приехали в столицу Карелии из Олонца, ждала интерактивная программа в комплексе развлечений «Боше-Парк», игры на аттракционах, обед, просмотр фильм, экскурсия в экопарк «Зоолесье», сладости и подарки, рассказали парламенте республики.

С наступающим праздником детей поздравили председатель Законодательного собрания Элиссан Шандалович и заместитель руководителя парламентского Комитета по здравоохранению и социальной политике Лидия Суворова.

- Наступает самое доброе, светлое и долгожданное время в году – Новый год и Рождество Христово. Это время волшебства и чудес. А чудеса, как известно, свершаются там, где в них верят. Мы очень старались сделать так, чтобы вы почувствовали атмосферу приближающегося праздника. Нам хотелось, чтобы этот день вам запомнился, и вы смогли повеселиться и зарядиться бодростью, - сказал Элиссан Шандалович.

Спикер парламента пожелал ребятам в наступающем году всевозможных успехов, верных друзей, интересных и радостных событий, а также поблагодарил педагогов Центра за заботу и внимание к детям.

- Мечтайте и пусть все ваши желания сбудутся, а Новый год принесет что-то очень доброе каждому из вас, - обратилась к ребятам Лидия Суворова.

Директора Центра Татьяна Васильева поблагодарила Законодательное собрание Карелии за праздник и подарки детям, большинство из которых были в развлекательном центре впервые.

- Мы видели искренние улыбки и прекрасное настроение у детей. Целый день их переполняют позитивные эмоции, энергия и восторг. Благодаря вам домой они поедут счастливыми, с прекрасным новогодним настроением, - сказала Татьяна Васильева и передала парламентариям подарки, которые дети смастерили своими руками.

Напомним, предновогодние праздники для детей из разных районов Карелии Заксобрание республики организует не первый год. Так, развлекательные мероприятия уже были организованы для школьников из Кондопожского, Сегежского, Беломорского, Медвежьегорского и Пудожского районов.

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