Патрулировать леса в Карелии станут чаще

Калевальское центральное лесничество принимает усиленные меры по охране хвойных молодняков.

В целях предотвращения и пресечения нарушений лесного законодательства Калевальское центральное лесничество принимает усиленные меры по охране хвойных молодняков от незаконных порубок, сообщили в паблике Калевальского района со ссылкой на информацию лесничества.

Как отметили в группе, будут увеличены количества патрулирований лесов и проведения рейдов по пресечению и выявлению незаконных рубок лесных насаждений, в том числе совместно с органами внутренних дел.



В сообществе напомнили, что за незаконную рубку лесных насаждений предусматривается как административная ответственность в виде наложения штрафа, так и уголовная ответственность.



Информацию по разрешительным документам можно будет получить в ГКУ РК «Калевальское центральное лесничество» в будние дни, начиная с 18.12.2023 г. с 9.00 до 17.00 (13.00-14.00 обед) по адресу: п. Калевала, ул. М. Михеевой, д. 3А.