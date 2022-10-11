Пациентов психинтерната в Карелии отправят на американские горки и в Антарктиду

Меценаты подарили Медвежьегорскому психоневрологическому интернату шлем виртуальной реальности, сообщили в правительстве Карелии.

Благотворители подарили Медвежьегорскому психоневрологическому интернату шлем виртуальной реальности. Подарок вручили сотрудники автономной НКО по оказанию социальных услуг людям с ограниченными возможностями «Твой Мир».





«Теперь получатели социальных услуг учреждения, включая маломобильных и немобильных граждан, смогут покататься на американских горках, побывать в Антарктиде, в подводном мире и в других необыкновенных местах», — говорится в пресс-релизе правительства республики.



Медвежьегорский психоневрологический интернат − первое социальной учреждение в Карелии, которому предоставили оборудование виртуальной реальности.

Ранее сообщалось, что мастерицы психинтерната Карелии участвуют в проекте по спасению популяции белых медведей