Мастерицы психинтерната Карелии участвуют в проекте по спасению популяции белых медведей

Мастерицы Великогубского психоневрологического интерната создают уникальную одежду с известным российским эко-дизайнером Ольгой Глаголевой, сообщили в Минсоцзащиты Карелии.

Работы, выполненные постояльцами психоневрологического интерната, были представлены на перформанс-акции в Москве. Часть вырученных средств направлена во Всемирный Фонд Дикой Природы WWF.

В 2020 году было положено начало сотрудничеству между Великогубским филиалом Медвежьегорского психоневрологического интерната, где проживают только женщины, и известным российским эко-дизайнером Ольгой Глаголевой.

Ольга приехала в село Великая Губа познакомиться с работой мастерской, где женщины занимаются различного вида рукоделиями. Больше всего дизайнера заинтересовала ручная вышивка. Работы женщин из психинтерната вдохновили на сотрудничество в её проекте-манифесте, который посвящён глобальным мировым проблемам, в том числе снижению популяции белых медведей и глобальное потепление.

«Мы рады, что нас не оставляют без внимания и вовлекают в новые партнёрства, которые расширяют границы общения, знакомят с новыми интересными людьми. Отрадно, что наши получатели социальных услуг могут поучаствовать в важной и нужной работе, внеся свой вклад в общее дело», — отметила директор филиала Людмила Осетрова.

Сотрудничество, по информации Минсоцзащиты, продолжается и сегодня. В августе этого года уже творческая группа Ольги Глаголевой приехала познакомиться с женщинами-рукодельницами, живущими в интернете. Гости посетили ткацкую и творческую мастерскую и посмотрели работы мастериц. В рамках нового проекта были проведены мастер-классы по изготовлению деталей костюма для новой коллекции.