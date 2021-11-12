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Педагог из Петрозаводска вошла в число лучших воспитателей России

Новости. Общество
17:40, 24 Декабря 2021
фото: © Администрация Петрозаводска

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Работника детского сада № 20 Олеся Ругачева отметилась в номинации «Лучший воспитатель-профессионал, работающий со здоровьесберегающей образовательной технологией».

Как рассказали в администрации города, состоялась церемония награждения победителей IX Всероссийского конкурса «Воспитатели России». Мероприятие проходило в онлайн-формате. Его региональные этапы завершились в конце сентября. Далее работники дошкольных образовательных учреждений боролись за лидерство в финале.

По итогам профессионального состязания, объединившего тысячи педагогов из разных уголков России, воспитатель Финно-угорского детского сада комбинированного вида № 20 Олеся Ругачева вошла в число призеров. Высокую оценку своей работы она получила в номинации «Лучший воспитатель-профессионал, работающий со здоровьесберегающей образовательной технологией». В конкурсном проекте петрозаводский педагог раскрыла свое видение того, как можно сформировать у ребенка потребность заботиться о себе. В подготовке работы также использовался этнокультурный компонент.

Профессиональное состязание работников дошкольных учреждений проходит уже девятый год. Конкурс является частью проекта «Воспитаем здорового ребенка», поддержанного Фондом президентских грантов. Организатором состязания выступает Всероссийская общественная организация «Воспитатели России» при содействии Министерства просвещения Российской Федерации.

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