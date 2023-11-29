Педиатр пострадала в столкновении машины скорой помощи и легковушки в Петрозаводске

О дорожной аварии в центре карельской столицы сообщил глава регионального Минздрава.
Как в своем телеграм-канале рассказал министр здравоохранения республики Михаил Охлопков, 1 декабря на пересечении Первомайского проспекта и улицы Ленинградской не смогли разъехаться карета скорой помощи и легковое авто.
В результате пострадала врач-педиатр. Ее увезли в БСМП.
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