Пекарня в поселке Карелии превратилась в руины (ФОТО)

В поселке Харлу разрушилось здание местной пекарни.
В населенном пункте Харлу в Карелии разрушилось здание местной пекарни. Об этом информирует паблик «Экопоселение Харлу Карелия».
«Пошёл за продуктами, смотрю, а пекарня уже всё. Не знаю, когда это произошло, но в пятницу крыша ещё держалась», — говорится в посте.
Размещенные в сообществе фото обрушения датированы 14 марта.
Ранее сообщалось, что под тяжестью снега крыша дома обрушилась на головы жильцов в райцентре Карелии.
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