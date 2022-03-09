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Пекарня в поселке Карелии превратилась в руины (ФОТО)

Новости. Происшествия
12:05, 15 Марта 2022
фото: Павел Черников / Экопоселение Харлу Карелия / ВК

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В поселке Харлу разрушилось здание местной пекарни.

В населенном пункте Харлу в Карелии разрушилось здание местной пекарни. Об этом информирует паблик «Экопоселение Харлу Карелия».

«Пошёл за продуктами, смотрю, а пекарня уже всё. Не знаю, когда это произошло, но в пятницу крыша ещё держалась», — говорится в посте.

Размещенные в сообществе фото обрушения датированы 14 марта.

Ранее сообщалось, что под тяжестью снега крыша дома обрушилась на головы жильцов в райцентре Карелии.

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