Пекарня в поселке Карелии превратилась в руины (ФОТО)

В поселке Харлу разрушилось здание местной пекарни.

В населенном пункте Харлу в Карелии разрушилось здание местной пекарни. Об этом информирует паблик «Экопоселение Харлу Карелия».

«Пошёл за продуктами, смотрю, а пекарня уже всё. Не знаю, когда это произошло, но в пятницу крыша ещё держалась», — говорится в посте.

Размещенные в сообществе фото обрушения датированы 14 марта.

Ранее сообщалось, что под тяжестью снега крыша дома обрушилась на головы жильцов в райцентре Карелии.