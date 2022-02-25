ЧП: Под тяжестью снега крыша дома обрушилась на головы жильцов в райцентре Карелии

В Кеми под тяжестью снега произошло обрушение крыши жилого многоквартирного дома.

Как стало известно «Столице на Онего», в минувшую пятницу, 25 февраля, в 15.00 на улице Октябрьская, 2 в Кеми, не выдержав тяжести снега, обрушилась крыша.

«Рухнула прямо над моей квартирой, печи сломала, часы упали, а так вроде нет больше разрушений, но жить там нельзя, печи не стопишь», - рассказал Александр, жилец пострадавшего дома.

Также Александр сообщил, что в доме 6 квартир, одна из которых сгоревшая, а пять еще стоят целые, но жильцы есть только в одной из них.

«Я и мои соседи уже съехали оттуда, - сказал Александр. – Я сейчас проживаю с женщиной-инвалидом, поэтому в квартиру приходил только печи топить, чтобы стены не отсырели. Вчера крыша упала, пострадали 5 квартир, только в первой вроде все нормально, там как раз женщина с детьми несовершеннолетними и живет. Они сейчас в этом обрушенном доме находятся. Идти некуда».

Как пояснил общественный жилинспектор по Кемскому району Андрей Федоров, после обрушения крыши в доме на Октябрьской,2 он обратился в ЕДДС Кеми, но с ним отказались разговаривать, также не смог получить он ответа и от руководителя управляющей компании «ЦентрБриз» Натальи Бурдюг, в ведении которой находится пострадавший дом.

Андрей Федоров предположил, что пока никто никаких действий по спасению женщины с детьми не принимал.

Как сказал Александр – жилец пострадавшей квартиры, он пойдет разбираться с этим вопросом в администрацию города только в понедельник.