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Пенсионный фонд проконсультирует жителей Карелии по телефону

Новости. Общество
18:00, 25 Июня 2021
фото: © Столица на Онего

Жители Карелии могут получить консультацию по вопросам, относящимся к компетенции Пенсионного фонда, без посещения офисов клиентских служб.

Специалисты ПФР консультируют клиентов без посещения офисов по бесплатному телефону 8 800 600 02 49, сообщили в пресс-службе карельского отделения фонда.

Консультацию можно получить как по общим вопросам, так и по вопросам, содержащим персональные данные. Но получение персональных консультаций по телефону производится с использованием кодового слова. Для установления кодового слова нужно в профиле пользователя в личном кабинете на сайте ПФР нажать на фамилию и заполнить поле с кодовым словом.

Ранее сообщалось, Пенсионный фонд с 1 июля начнет прием заявлений на новые ежемесячные пособия беременным женщинам и семьям с детьми от 8 до 17 лет.

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