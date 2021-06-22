Беременные и семьи с детьми могут подать заявления на новые пособия с 1 июля

Пенсионный фонд с 1 июля начнет прием заявлений на новые ежемесячные пособия беременным женщинам и семьям с детьми от 8 до 17 лет.

Заявление можно подать как через клиентскую службу Пенсионного фонда по месту жительства, так и через портал госуслуг.

В карельском ОПФ напомнили, новые выплаты будут предоставляться маме или папе, в одиночку воспитывающим детей 8–16 лет, а также женщинам, вставшим на учет в медицинскую организацию в ранние сроки беременности. Размер обеих выплат определяется в соответствии с прожиточным минимумом, установленным в каждом регионе. В случае с выплатой неполным семьям речь идет о 50% прожиточного минимума ребенка, в случае с выплатой по беременности – 50% прожиточного минимума трудоспособного взрослого.

Например, в Волгоградской области выплата семьям с одним родителем составит 5 207 рублей в месяц на каждого ребенка (50% от прожиточного минимума ребенка в регионе – 10 414 рублей), а выплата беременной женщине – 5 446 рублей (50% от прожиточного минимума трудоспособного в регионе – 10 892 рубля). В Карелии аналогичные суммы составят 6 909,5 рублей и 7 856,5 рублей.

Важным условием для получения пособий является размер дохода семьи. По правилам он не должен превышать прожиточного минимума на душу населения в субъекте. Пособие назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости.

Критерии для оценки нуждаемости и сроки рассмотрения заявлений появятся после опубликования соответствующего постановления правительства РФ.

Ранее сообщалось, с 1 июля все пенсии и социальные пособия будут приходить только на карту «Мир».