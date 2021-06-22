Реклама
Прислать новость
Следком Карелии проверяет обстоятельства гибели подростка на воде 1
22.06.2021 19:43
Его силы иссякли: стали известны подробности гибели подростка на реке в Карелии 1
Сегодня 06:40
Найден симптом COVID-19, который характерен только для привитых 1
22.06.2021 19:30

Беременные и семьи с детьми могут подать заявления на новые пособия с 1 июля

Новости. Общество
18:00, 23 Июня 2021
фото: © Столица на Онего

Пенсионный фонд с 1 июля начнет прием заявлений на новые ежемесячные пособия беременным женщинам и семьям с детьми от 8 до 17 лет.

Заявление можно подать как через клиентскую службу Пенсионного фонда по месту жительства, так и через портал госуслуг.

В карельском ОПФ напомнили, новые выплаты будут предоставляться маме или папе, в одиночку воспитывающим детей 8–16 лет, а также женщинам, вставшим на учет в медицинскую организацию в ранние сроки беременности. Размер обеих выплат определяется в соответствии с прожиточным минимумом, установленным в каждом регионе. В случае с выплатой неполным семьям речь идет о 50% прожиточного минимума ребенка, в случае с выплатой по беременности – 50% прожиточного минимума трудоспособного взрослого.

Например, в Волгоградской области выплата семьям с одним родителем составит 5 207 рублей в месяц на каждого ребенка (50% от прожиточного минимума ребенка в регионе – 10 414 рублей), а выплата беременной женщине – 5 446 рублей (50% от прожиточного минимума трудоспособного в регионе – 10 892 рубля). В Карелии аналогичные суммы составят 6 909,5 рублей и 7 856,5 рублей.

Важным условием для получения пособий является размер дохода семьи. По правилам он не должен превышать прожиточного минимума на душу населения в субъекте. Пособие назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости.

Критерии для оценки нуждаемости и сроки рассмотрения заявлений появятся после опубликования соответствующего постановления правительства РФ.

Ранее сообщалось, с 1 июля все пенсии и социальные пособия будут приходить только на карту «Мир».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-06-23 18:36:53
Зачем заявления? Все они в базе данных. Нашим без 17 века нельзя, - уверенно сказал кот.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.06.2021, 07:00
Стало известно, сколько человек в Карелии заболели COVID-19 после вакцинации
16.06.2021, 12:18
Организациям Карелии предписано отделить работников без иммунитета к коронавирусу
19.06.2021, 09:13
Власти Карелии ужесточили ограничения по коронавирусу из-за роста заболеваемости
18.06.2021, 10:22
Девять человек умерли за сутки от коронавируса в Карелии: статистика вызывает тревогу Минздрава
16.06.2021, 15:43
Спасатели подняли тела супругов, утонувших на озере в Карелии
17.06.2021, 12:55
Молодая жительница Петрозаводска спела умирающей от коронавируса маме песню под окнами больницы

Аналитика

Сегодня 12:32
Капитал
Клиники на Чайкиной: Коронавирус: болен ли я? Нужна ли мне прививка?
В «Клиниках на Чайкиной» можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции за 30 минут, достоверно узнать, есть и у вас стойкий иммунитет к Соvid-19, а также оценить здоровье после перенесённого заболевания и пройти реабилитацию.
В стране неотмененных отпусков
22.06.2021 15:05
Врачи-парламентарии прокомментировали поручение президента России о запуске программы медицинской реабилитации
21.06.2021 15:18
 «Откроется аквапарк – придем всей семьей»
21.06.2021 09:30
Клиники на Чайкиной: Коронавирус не дремлет!
20.06.2021 22:06
Вся аналитика

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»