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Первая группа туристов отправилась в экспедицию по маршруту "Лыжня Антикайнена" в Карелии

Новости. Общество
10:43, 14 Марта 2020
фото: паблик "Норд Дайв"/vk.com/nord.dive
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Члены клуба "Норд Дайв" пошли сегодня по маршруту "Лыжня Антикайнена", который предложил возродить глава Карелии.

Экспедиция на снегоходах стартовала сегодня от станции Масельгская Медвежьегорского района. Туристы планируют в течение нескольких дней добраться до деревни Кимасозеро Муезерского района.

"Главную задачу своей экспедиции видим в разведке оптимального маршрута, по которому следующей зимой пойдут группы лыжников. Попробуем выбрать наиболее подходящий и безопасный путь, определить удобные места стоянок" - пишут организаторы экспедиции в паблике клуба "Норд Дайв".

Глава Карелии Артур Парфенчиков пожелал энтузиастам удачи.

"Желаю ребятам удачи и надеюсь, что техника не подведет!" - пишет Парфенчиков на своей странице в "ВКонтакте".

Напомним, в конце февраля Артур Парфенчиков вспомнил походы по "Лыжне Антикайнена" и предложил жителям Карелии испытать себя.

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Комментарии

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дщшшщд
2020-03-14 12:54:27
Видимо меня ангел хранитель уберёг от похода по лыжне Антикайнена в советское время....
Наверное так же уберёг, когда весь класс захотел ехать на БАМ и ...не поехали. С детских, советских времён и ненавижу стадность!
Leopol'd
2020-03-14 12:45:40
Подходит миллионер утром к зеркалу: глаза маленькие, уши-лопухи, на голове залысины, нос картошкой, живот, ноги короткие, да еще и кривые. Оглядывается вздыхая на спящую длинноногую красавицу : — Это же надо так деньги любить!

Вот и тут. Откликнулись на призыв о возрождении!
Так на лыжи деревянные, рюкзак за спину и вперед.
Гость
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