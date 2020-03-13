Первая группа туристов отправилась в экспедицию по маршруту "Лыжня Антикайнена" в Карелии

Члены клуба "Норд Дайв" пошли сегодня по маршруту "Лыжня Антикайнена", который предложил возродить глава Карелии.

Экспедиция на снегоходах стартовала сегодня от станции Масельгская Медвежьегорского района. Туристы планируют в течение нескольких дней добраться до деревни Кимасозеро Муезерского района.

"Главную задачу своей экспедиции видим в разведке оптимального маршрута, по которому следующей зимой пойдут группы лыжников. Попробуем выбрать наиболее подходящий и безопасный путь, определить удобные места стоянок" - пишут организаторы экспедиции в паблике клуба "Норд Дайв".

Глава Карелии Артур Парфенчиков пожелал энтузиастам удачи.

"Желаю ребятам удачи и надеюсь, что техника не подведет!" - пишет Парфенчиков на своей странице в "ВКонтакте".

Напомним, в конце февраля Артур Парфенчиков вспомнил походы по "Лыжне Антикайнена" и предложил жителям Карелии испытать себя.