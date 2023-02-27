Первенство по рыбной ловле в Сегеже собрало лучших рыбаков

При поддержке Сегежского ЦБК состоялось открытое первенство Сегежского района по ловле рыбы на мормышку со льда.

Несмотря на сильный ветер и мороз на лед вышли 23 команды. В возобновившейся зимней рыбалке приняли участие почти 70 человек, 10 из которых — сотрудники Segezha Group. Среди участников мероприятия были также рыбаки из Беломорска и Петрозаводска.

Торжественно открыла соревнование глава администрации Сегежского района Марина Гусева, пожелав рыбакам хорошего улова. Одним из инициаторов проведения соревнований стал Николай Полозов, электрогазосварщик Сегежского ЦБК. Именно он предложил возобновить традиционное первенство и посвятить его памяти главного рыбака Сегежи, ветерана ЦБК — Балдина Олега Леонидовича. Районная администрация поддержала идею проведения мероприятия, подключила местное отделение МЧС и предпринимателей. Большую помощь в организации оказал Игорь Чернобай.

Соревнование проходило в два тура, и по результатам были объявлены три команды-победителя, а также лучшие рыбаки среди женщин и мужчин в личном зачете. Кубков удостоили самую большую рыбу и самую маленькую рыбку. Также приз получил самый юный участник соревнований. Участники соревновались в 2 этапа с перерывами на согревающий чай и энергичные конкурсы.

Открытое первенство Сегежского района по ловле рыбы на мормышку после долгого перерыва прошло на хорошем организационном уровне и подарило массу впечатлений не только рыбакам, но и многочисленным болельщикам. Досуговую часть мероприятия подготовил коллектив МБУ Молодежного центра Сегежи.