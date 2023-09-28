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Первые итоги повышения производительности труда подвели в Карелии

Новости. Экономика
19:30, 30 Сентября 2023
фото: Freepik

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Республика официально вступила в нацпроект «Производительность труда» с 2022 года и уже добилась результатов.

Производительность труда является важнейшим показателем, определяющим конкурентоспособность как отдельного предприятия, так и экономики страны в целом. Между тем, сегодня отставание российских предприятий от многих иностранных конкурентов составляет 200-300%. То есть, работая столько же или даже больше, россиянин производит продукции в 2-3 раза меньше.

Для повышения производительности труда в стране был сформирован нацпроект «Производительность труда», направленный на достижение целей, определённых Указом Президента РФ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

Для обеспечения роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не менее, чем на 5% в год, ставка была сделана на внедрение технологий бережливого производства, в основе которых лежит оптимизация расходов, устранение всех возможных потерь и рост качества продукции.

Карелия официально вступила в нацпроект «Производительность труда» с 2022 года. Республика получила возможность оказания поддержки предприятиям-участникам нацпроекта, которым предоставляются услуги экспертов ФЦК на безвозмездной основе.

Подробнее о том, как именно карельские предприятия повышают производительность труда, читайте в статье.

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