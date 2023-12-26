Первые троллейбусы изменили свой маршрут из-за аварии в Петрозаводске

На электросетях Ключевой произошла авария.
Как сообщили в официальном паблике троллейбусного управления, повреждены электрические сети в петрозаводском районе Ключевая.
«Поэтому троллейбусы первого маршрута разворачиваются через остановку «Хлебокомбинат», — говорится в сообщении паблика.
Когда электроснабжение восстановят, и транспорт вернется на привычный маршрут, в управлении обещают сообщить дополнительно.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание