Первые троллейбусы изменили свой маршрут из-за аварии в Петрозаводске

На электросетях Ключевой произошла авария.

Как сообщили в официальном паблике троллейбусного управления, повреждены электрические сети в петрозаводском районе Ключевая.



«Поэтому троллейбусы первого маршрута разворачиваются через остановку «Хлебокомбинат», — говорится в сообщении паблика.



Когда электроснабжение восстановят, и транспорт вернется на привычный маршрут, в управлении обещают сообщить дополнительно.