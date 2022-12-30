Первый день нового года придет с дождем, снегом и гололедицей

О погоде на 1 января рассказали специалисты Карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, в воскресенье будет облачная погода. В большинстве районов ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, на юге мокрого снега и дождя. На дорогах гололедица.

Ветер ночью южный, юго-западный, днем западный, северо-западный умеренный, вечером местами порывистый.

Температура воздуха в течение суток составит -2, +3°С.

В Петрозаводске будет также облачно. Пройдут мокрый снег и дождь. На дорогах ожидается гололедица. Ветер ночью южный, юго-западный, днем западный, северо-западный умеренный.

Столбик термометра в течение суток остановится на отметке 0, +2°С. Атмосферное давление будет падать.