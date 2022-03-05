Пешехода от удара автомобилем отбросило на встречную полосу в Петрозаводске (ВИДЕО)

Пешеход попал под колеса автомобиля на пешеходном переходе в Петрозаводске.

Как сообщает сайт dtpptz.ru, ДТП произошло 7 марта на улице Халтурина, в районе пересечения с улицами Пограничная и Боровая.

Автомобиль выезжал с улицы Пограничная, совершая правый поворот на улицу Халтурина. Пешеход перебегал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В последний момент мужчина попытался увернуться от удара, но не успел — его отбросило на встречную полосу, после чего он остался лежать без движения. На место вызвали «скорую помощь».