Пешехода от удара автомобилем отбросило на встречную полосу в Петрозаводске (ВИДЕО)

Пешеход попал под колеса автомобиля на пешеходном переходе в Петрозаводске.
Как сообщает сайт dtpptz.ru, ДТП произошло 7 марта на улице Халтурина, в районе пересечения с улицами Пограничная и Боровая.
Автомобиль выезжал с улицы Пограничная, совершая правый поворот на улицу Халтурина. Пешеход перебегал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В последний момент мужчина попытался увернуться от удара, но не успел — его отбросило на встречную полосу, после чего он остался лежать без движения. На место вызвали «скорую помощь».
Видеокамеры социального проекта «Мой дом» компании «Ситилинк» и проекта «Мой город» от компьютерной сети Сампо.ру запечатлели момент ДТП.
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