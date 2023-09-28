Пешехода сбили в центре Костомукши

фото: © Скриншот с видео: паблика «Подслушано у водителей Птз и Карелии» / ВК

Момент наезда попал в объектив камеры видеонаблюдения «Ситилинк».

О дорожной аварии стало известно из паблика «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

ДТП произошло в субботу, 30 сентября, на перекрёстке улиц Ленина и Калевала в Костомукше.

Там на пешеходном переходе водитель легковушки при повороте направо на перекрестке не уступил дорогу пешеходу и наехал на него.

Состояние пешехода уточняется.

Момент аварии зафиксировала камера видеонаблюдения «Ситилинк».

Напомним, в тот же день, 30 сентября, в карельской столице на мокром асфальте произошло массовое ДТП.