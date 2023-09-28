Пешехода сбили в центре Костомукши

Момент наезда попал в объектив камеры видеонаблюдения «Ситилинк».
О дорожной аварии стало известно из паблика «Подслушано у водителей Птз и Карелии».
ДТП произошло в субботу, 30 сентября, на перекрёстке улиц Ленина и Калевала в Костомукше.
Там на пешеходном переходе водитель легковушки при повороте направо на перекрестке не уступил дорогу пешеходу и наехал на него.
Состояние пешехода уточняется.
Момент аварии зафиксировала камера видеонаблюдения «Ситилинк».
Напомним, в тот же день, 30 сентября, в карельской столице на мокром асфальте произошло массовое ДТП.
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