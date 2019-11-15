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Новости. Общество
12:20, 15 Ноября 2019
фото: ©instagram.com/dorozhko/

Модель из Карелии Екатерина Дорожко вышла замуж за бразильского футболиста (ФОТО)

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Дорожко и Луис Адриано расписались.

Об этом Екатерина Дорожко из Петрозаводска рассказала 14 ноября в Инстаграме. 

Екатерина отметила, что они пока только расписалась. Торжество они планируют устроить позже. 



"Скоро будем гулять", – заявила Дорожко.

"Сегодня был очень важный день. Мечта сбылась! Я люблю тебя!", – написал Луис.

Недавно девушка рассказала подписчикам о том, что Луис сделал ей предложение в туалете.

О романе Екатерины и Луиса стало известно в мае. Футболист перестал скрывать возлюбленную и подарил ей на день рождения автомобиль Porsche, а оченью исполнил мечту модели – подарил ей щенка.

Ради Екатерины футболист бросил жену с тремя детьми.

В сентябре пара приобрела шикарный дом в Бразилии.

Луис Адриано выступал за "Спартак" с 2017 по 2019 год. В конце июля он перешел в бразильский "Палмейрас".

 

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Комментарии

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zanoza
2019-11-15 15:15:34
Продалась за "Порше" и щенка :)
Толик
2019-11-15 14:26:15
Счастье, это когда тебе все завидуют, а нагадить не могут!
Хорошая пара! Пусть живут и радуются!
User
2019-11-15 13:59:33
Сегодня дарит он порше, а завтра снова фам шерше...
На чужом несчастье счастья не построишь, говорят.
кир
2019-11-15 14:59:27
User, полностью согласен.
бюджет
2019-11-15 13:11:10
Бросил с тремя детьми, бросит и иноземку, дело времени.
Сеня
2019-11-15 13:38:08
бюджет, абсолютно верно. Поматросит и выбросит
Сеня
2019-11-15 12:54:35
да всем нас рать
Вася
2019-11-15 12:36:45
Помню вот одна с Наполеоном жила в Питере.
Гость
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