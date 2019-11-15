Модель из Карелии Екатерина Дорожко вышла замуж за бразильского футболиста (ФОТО)
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Дорожко и Луис Адриано расписались.
Об этом Екатерина Дорожко из Петрозаводска рассказала 14 ноября в Инстаграме.
Екатерина отметила, что они пока только расписалась. Торжество они планируют устроить позже.
"Скоро будем гулять", – заявила Дорожко.
"Сегодня был очень важный день. Мечта сбылась! Я люблю тебя!", – написал Луис.
Недавно девушка рассказала подписчикам о том, что Луис сделал ей предложение в туалете.
О романе Екатерины и Луиса стало известно в мае. Футболист перестал скрывать возлюбленную и подарил ей на день рождения автомобиль Porsche, а оченью исполнил мечту модели – подарил ей щенка.
Ради Екатерины футболист бросил жену с тремя детьми.
В сентябре пара приобрела шикарный дом в Бразилии.
Луис Адриано выступал за "Спартак" с 2017 по 2019 год. В конце июля он перешел в бразильский "Палмейрас".
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