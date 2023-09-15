Петрозаводчанка одержала победу в российском лыжероллерном марафоне

Спортсменка Наталья Фофанова стала первой на дистанции 36 км.

Врио главы Петрозаводска Инна Колыхматова в личном профиле 17 сентября рассказала о победе спортсменки из столицы Карелии в Алабинском марафоне.

«Руководитель отдела физической культуры администрации Петрозаводска, активная спортсменка Наталья Фофанова как всегда на высоте!», — прокомментировала градоначальница.

Как отметила Колыхматова, сегодня Алабинский марафон — самый массовый лыжероллерный марафон в России: на старт выходят около 500 спортсменов, представляющих различные регионы страны.

Наталья стала первой в своей категории на дистанции 36 км, рассказала врио мэра.



