Петрозаводчанка зарезала мужа во время ссоры

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В Петрозаводске перед судом предстанет женщина, обвиняемая в убийстве мужа, сообщает СУСК по Карелии.
По версии следствия, 11 ноября 2017 года 36-летняя жительница Петрозаводска в состоянии алкогольного опьянения поссорилась с мужем. Конфликт перерос в драку. Супруга два раза ударила мужчину ножом. Потерпевший скончался на месте происшествия, а обвиняемая была задержана.
В настоящее время женщина находится под стражей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
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