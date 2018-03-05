Петрозаводчанка зарезала мужа во время ссоры

В Петрозаводске перед судом предстанет женщина, обвиняемая в убийстве мужа, сообщает СУСК по Карелии.

По версии следствия, 11 ноября 2017 года 36-летняя жительница Петрозаводска в состоянии алкогольного опьянения поссорилась с мужем. Конфликт перерос в драку. Супруга два раза ударила мужчину ножом. Потерпевший скончался на месте происшествия, а обвиняемая была задержана.

В настоящее время женщина находится под стражей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.