Петрозаводск отметил Всероссийский День самбо

Спортсмены карельской столицы отметили Всероссийский День самбо и приняли участие в схватках.

Накануне праздника в городе состоялось два мероприятия, посвящённых этому виду спорта. 14 ноября в физкультурно-оздоровительном комплексе в Петрозаводске прошли Первенство Республики Карелия по самбо среди возрастных категорий 2004–2006 гг. р. и Республиканский турнир в рамках празднования Всероссийского Дня самбо среди борцов 2008–2009 гг. р. Об этом сообщает пресс-центр мэрии Петрозаводска.

Соревнования собрали около сотни участников из Петрозаводска, Костомукши, Эссойлы, Чалны и других населенных пунктов Карелии.

Имена призеров и победителей соревнований опубликованы в сообществе администрации Петрозаводска.

Всероссийский день самбо официально отмечается в России 16 ноября, начиная с 2008 года, когда национальному виду спорта исполнилось 70 лет.