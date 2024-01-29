Петрозаводск вошёл в топ самых популярных направлений для поездки к сказочному персонажу

Опубликованы самые популярные в стране направления для поездки к Делу Морозу.

На российской платформе бронирования отелей и жилья Твил.ру недавно оценили самые популярные в стране направления для поездок к сказочным зимним персонажам - Деду Морозу и Снегурочке.

В числе самых популярных направлений, наряду с Москвой и Казанью, расположился Петрозаводск. В столицу Карелии, чтобы встретить Деда Мороза, россияне едут чаще, чем, например, в Великий Устюг.

Как правило, для встречи с зимней сказкой туристы приезжают в Петрозаводск на 3 ночи, оставляя более 6200 рублей.