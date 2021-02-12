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Петрозаводские футболистки победили на турнире Северо-Запада РФ

Новости. Спорт
11:38, 13 Февраля 2021
фото: сайт администрации Петрозаводска
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Команда "Карелия" стала победителем межрегионального этапа Первенства России по мини-футболу в Северо-Западном Федеральном округе.

Об этом сообщила пресс-служба администрации столицы Карелии.

Петрозаводчанки заняли первое место среди девушек 2003-2004 г.р. 

Кроме того,  две участницы команды стали лауреатами турнира. Лучшим вратарем признали Диану Аверкиеву, а лучшим игроком – Снежану Кирпичникову.

Команда "Карелия" сформирована из воспитанниц спортивной школы № 7 Петрозаводска под руководством тренеров Сергея Ершова и Аллы Григорьевой.

Спортивная школа претендует на получение дополнительного финансирования РФС на развитие женского футбола в Карелии.

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