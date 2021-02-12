Петрозаводские футболистки победили на турнире Северо-Запада РФ

Команда "Карелия" стала победителем межрегионального этапа Первенства России по мини-футболу в Северо-Западном Федеральном округе.
Об этом сообщила пресс-служба администрации столицы Карелии.
Петрозаводчанки заняли первое место среди девушек 2003-2004 г.р.
Кроме того, две участницы команды стали лауреатами турнира. Лучшим вратарем признали Диану Аверкиеву, а лучшим игроком – Снежану Кирпичникову.
Команда "Карелия" сформирована из воспитанниц спортивной школы № 7 Петрозаводска под руководством тренеров Сергея Ершова и Аллы Григорьевой.
Спортивная школа претендует на получение дополнительного финансирования РФС на развитие женского футбола в Карелии.
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