Пьяную мурманскую чету сняли с поезда в Карелии

Супруги из Мурманской области мешали отдыхать пассажирам поезда, сообщили в транспортной полиции Карелии.

Сотрудникам транспортной полиции поступила информация о том, что к прибывающему поезду сообщением «Москва - Мурманск» требуется наряд полиции.



Стражи порядка пообщались с супружеской парой из Мурманской области, на поведение которой поступили жалобы от пассажиров и поездной бригады. Граждане были пьяны, их сняли с поезда.



Аналогичное правонарушение пресечено на станции Петрозаводск в поезде сообщением «Мурманск – Санкт-Петербург». В нем полицейские нашли 36-летнего жителя республики Коми. В пути следования пассажир находился в состоянии алкогольного опьянения, выражался нецензурной бранью и мешал отдыху остальных пассажиров.



После того, как его выдворили из вагона, в его отношении составлен административный протокол за мелкое хулиганство.