Пьяных водителей будут массово ловить в Петрозаводске

В Петрозаводске в воскресенье, 9 января пройдет рейд ГИБДД "Контроль трезвости".

В целях предупреждения происшествий с нетрезвыми водителями, пресечения нарушений ПДД 9 января в Петрозаводске пройдет профилактическое мероприятие "Контроль трезвости", сообщили в ГИБДД города.

За 12 месяцев в Петрозаводске произошло 9 дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, в которых 14 человек получили травмы, напомнили в ведомстве.

Госавтоинспекция просит с пониманием отнестись к кратковременной остановке сотрудниками ГИБДД.

О фактах управления транспортными средствами нетрезвыми водителями можно сообщить в дежурную группу ГИБДД. Телефоны: 715-900, 78-44-44.