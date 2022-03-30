Пьяный водитель на федеральной трассе в Карелии чуть не угробил себя и пассажира

На федеральной трассе «Кола» в Сегежском районе Карелии пьяный водитель на «Жигулях» угодил в кювет и перевернулся.

Как рассказали в ГИБДД Карелии, на 17 км федеральной трассы «Кола» в Сегежском районе накануне вечером, около 21 часа, произошла дорожная авария по вине водителя, который не имел водительского удостоверения и управлял автомобилем с признаками опьянения.

По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля ВАЗ 2101 при прохождении поворота не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства.

В результате ДТП пострадал водитель и его 26-летний пассажир. Обстоятельства выясняются.