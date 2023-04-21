Пятерых нарушителей за рулем катеров обнаружили спасатели на просторах Онежского озера в Карелии

Инспекторы МЧС провели проверки маломерных судов в акватории Кондопожской губы.

Государственные инспекторы Кондопоги патрулировали акваторию Кондопожской губы Онежского озера для профилактики нарушений среди судоводителей, сообщили в управлении МЧС Карелии 20 июня.

Сотрудники проверили десять маломерных судов, провели с судоводителями профилактические беседы по мерам безопасности на водоемах летом, а также распространили тематические памятки.

В ходе патрулирования инспекторы выявили и нарушения. Пятерым судоводителям вынесли постановления за нарушения правил пользования маломерными судами на воде, среди которых управление судном без технического освидетельствования или без судового билета, а также нарушение правил перевозки пассажиров.