Пьющий житель Петрозаводска ударом кулака уронил сестру-инвалида на батарею

Мужчина по неосторожности нанес сестре тяжкие телесные повреждения и выслушал приговор, сообщили в прокуратуре Карелии.

Петрозаводский горсуд признал виновным 54-летнего горожанина в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.



Следствие и суд установили, что в октябре 2021 года нетрезвый мужчина поссорился с 60-летней сестрой-инвалидом.



Он ударил близкую родственницу кулаком в лицо. Не удержав равновесия, потерпевшая упала на батарею. Повреждения медики квалифицировали как тяжкий вред здоровью.



В суде петрозаводчанин свою вину признал и раскаялся. Его приговорили к одному году и четырем месяцам ограничения свободы.



Приговор суда вступил в законную силу.