Пьющий житель Петрозаводска ударом кулака уронил сестру-инвалида на батарею

Мужчина по неосторожности нанес сестре тяжкие телесные повреждения и выслушал приговор, сообщили в прокуратуре Карелии.
Петрозаводский горсуд признал виновным 54-летнего горожанина в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
Следствие и суд установили, что в октябре 2021 года нетрезвый мужчина поссорился с 60-летней сестрой-инвалидом.
Он ударил близкую родственницу кулаком в лицо. Не удержав равновесия, потерпевшая упала на батарею. Повреждения медики квалифицировали как тяжкий вред здоровью.
В суде петрозаводчанин свою вину признал и раскаялся. Его приговорили к одному году и четырем месяцам ограничения свободы.
Приговор суда вступил в законную силу.
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