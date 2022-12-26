По Петербургу ездят автобусы и трамваи в гирляндах и дарят новогоднее настроение (ВИДЕО)

Новогодние автобусы и трамваи появились в городе на Неве.

В паблике «Весь Петрозаводск/Карелия» опубликовано видео, на котором запечатлено, как автобусы и трамваи в светящихся гирляндах ездят по Санкт-Петербургу и создают новогоднее, праздничное настроение жителям и гостям города.

«Еще одна идея для Карелии», — написали в комментарии к видео.