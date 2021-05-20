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«Почта России» пообещала законсервировать свои аварийные здания в Петрозаводске

Новости. Общество
08:20, 21 Мая 2021
фото: Столица на Онего

В администрации Петрозаводска обсудили принадлежащие «Почте России» руинированные объекты, которые являются источником повышенной опасности, сообщается на сайте мэрии города.

В четверг, 20 мая, под руководством первого заместителя главы администрации города Инны Колыхматовой прошло совещание с представителями УФПС Карелии АО «Почта России». Участие в диалоге принял председатель комитета градостроительства и землепользования Евгений Перов. Темой встречи стали руинированные объекты, принадлежащие «Почте России».

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Здания располагаются на улицах Пограничной и Кондопожской и были признаны аварийными. На совещании обсуждались планы по дальнейшей работе с данными объектами. По заверению представителей «Почты России», на Пограничной улице планируется завершить консервирование аварийного здания к середине лета, а на Кондопожской улице - к октябрю этого года.

Напомним, что на территории Петрозаводска выявлено порядка 30 руинированных объектов недвижимости, которые являются источником опасности. Администрация города ведет работу по понуждению собственников к сносу или консервации таких зданий.

В минувший понедельник, 17 мая, на улице Сегежской с недостроенного дома упал 10-летний мальчик, который был с травмами госпитализирован.

А 16 мая в деревне Судалица Олонецкого района обрушилась кирпичная стена старого коровника и насмерть придавила 15-летнего подростка.

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Комментарии

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Серж
2021-05-21 09:08:17
" Почта России " сама в руинах и требует консервации или ликвидации .
mts
2021-05-21 08:40:20
На Пограничной 7. уже нечего консервировать. Там крыша провалилась. Там проще снести и посеять газон. Почта России как позорилась своими отделениями, так и продолжает. Консервация по методу почты России приведёт к разрушению жилого здания по ул. Пограничной, 7. Куда власти смотрят? Да и жильцы. Цена их квартир теперь упадёт ещё ниже. Из-за консерванта под боком.
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