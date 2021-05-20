«Почта России» пообещала законсервировать свои аварийные здания в Петрозаводске

В администрации Петрозаводска обсудили принадлежащие «Почте России» руинированные объекты, которые являются источником повышенной опасности, сообщается на сайте мэрии города.

В четверг, 20 мая, под руководством первого заместителя главы администрации города Инны Колыхматовой прошло совещание с представителями УФПС Карелии АО «Почта России». Участие в диалоге принял председатель комитета градостроительства и землепользования Евгений Перов. Темой встречи стали руинированные объекты, принадлежащие «Почте России».

Здания располагаются на улицах Пограничной и Кондопожской и были признаны аварийными. На совещании обсуждались планы по дальнейшей работе с данными объектами. По заверению представителей «Почты России», на Пограничной улице планируется завершить консервирование аварийного здания к середине лета, а на Кондопожской улице - к октябрю этого года.

Напомним, что на территории Петрозаводска выявлено порядка 30 руинированных объектов недвижимости, которые являются источником опасности. Администрация города ведет работу по понуждению собственников к сносу или консервации таких зданий.

В минувший понедельник, 17 мая, на улице Сегежской с недостроенного дома упал 10-летний мальчик, который был с травмами госпитализирован.

А 16 мая в деревне Судалица Олонецкого района обрушилась кирпичная стена старого коровника и насмерть придавила 15-летнего подростка.