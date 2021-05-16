Ребенок погиб под завалами старого здания в Карелии

В деревне Карелии обрушилась кирпичная стена старого здания – под завалами погиб ребенок, сообщили в МЧС республики.

В минувшее воскресенье, 16 мая, в 16.45 на пульт спасательной службы МЧС поступило сообщение, что в деревне Судалица Олонецкого района произошла трагедия: обрушилась кирпичная стена заброшенного здания - под завалами остался ребенок.

Прибывшие на место спасатели достали из-под обломков тело мальчика. Возраст погибшего в МССМ не уточнили.

На месте происшествия работают правоохранительные органы.