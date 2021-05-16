Реклама на сайте
Прислать новость
В Петрозаводске белый внедорожник едва не снёс пешеходов (ВИДЕО) 6
16.05.2021 15:52
Мошенники придумали схему обмана под видом изменения политики WhatsApp 1
16.05.2021 19:40
Понедельник в Карелии будет теплым, дождливым и туманным 2
16.05.2021 17:00
В Петрозаводске инспекторы проверят трезвость водителей 2
16.05.2021 16:39
Жители Петрозаводска шокированы «прибежищем маргиналов» (ФОТО) 8
16.05.2021 14:52

Ребенок погиб под завалами старого здания в Карелии

Новости. Происшествия
11:15, 17 Мая 2021
фото: © fotolia.com
Загрузка...

В деревне Карелии обрушилась кирпичная стена старого здания – под завалами погиб ребенок, сообщили в МЧС республики.

В минувшее воскресенье, 16 мая, в 16.45 на пульт спасательной службы МЧС поступило сообщение, что в деревне Судалица Олонецкого района произошла трагедия: обрушилась кирпичная стена заброшенного здания - под завалами остался ребенок.

Прибывшие на место спасатели достали из-под обломков тело мальчика. Возраст погибшего в МССМ не уточнили.

На месте происшествия работают правоохранительные органы.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Никита
2021-05-17 11:16:52
Ужас! И не было огорожено здание?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.05.2021, 15:54
Подростка, пропавшего более трех месяцев назад в Петрозаводске, нашли мертвым в лесу
15.05.2021, 14:30
Жителей Карелии, отказавшихся от ковид-прививки, предлагают ограничить в правах
12.05.2021, 16:33
МЧС Карелии показало аварию на железной дороге, где с рельсов сошли 19 вагонов (ФОТО и ВИДЕО)
15.05.2021, 13:51
Руководство музея «Кижи» зарабатывает по 200-700 тыс. рублей в месяц
12.05.2021, 07:00
Определена тройка самых богатых депутатов горсовета Петрозаводска
12.05.2021, 11:58
Владимир Любарский назначен главой Петрозаводска

Чтиво

10.05.2021 16:23
Без политики
Сергей Шугаев: «О войне они ничего не рассказывали…»
Бывший начальник Главного управления МЧС России по Карелии, генерал-майор Сергей Шугаев рассказал о своих родных-фронтовиках, о том, почему он решил стать военным и о попытках переписать историю.
«Усиленно стали называть только две известные фамилии» 6
07.05.2021 08:54
К врачу как на праздник: невыдуманная история о том, как дети полюбили ходить в поликлинику
29.04.2021 13:32
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»