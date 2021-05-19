Ребенок в Петрозаводске упал с недостроенного дома

Мальчик госпитализирован с травмами с места происшествия.

Как сообщили в МВД Карелии, 17 мая в 19.17 на пульт дежурной службы полиции поступило сообщение из службы "112" о том, что на улице Сегежской в микрорайоне Ключевая 10-летний ребенок упал с высоты второго этажа недостроенного дома.

При падении мальчик получил травмы и был госпитализитрован.

Как стало известно "Столице на Онего", на сегодняшний день ребенок находится в состоянии средней тяжести, проходит лечение в Детской республиканской больнице.