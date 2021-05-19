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Ребенок в Петрозаводске упал с недостроенного дома

Новости. Происшествия
14:33, 20 Мая 2021
фото: © пресс-служба Минстроя Карелии
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Мальчик госпитализирован с травмами с места происшествия.

Как сообщили в МВД Карелии, 17 мая в 19.17 на пульт дежурной службы полиции поступило сообщение из службы "112" о том, что на улице Сегежской в микрорайоне Ключевая 10-летний ребенок упал с высоты второго этажа недостроенного дома.

При падении мальчик получил травмы и был госпитализитрован.

Как стало известно "Столице на Онего", на сегодняшний день ребенок находится в состоянии средней тяжести, проходит лечение в Детской республиканской больнице.

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Комментарии

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gaudealis
2021-05-20 15:01:24
Второй случай за короткое время, когда дети проникают на "заброшки" и это заканчивается бедой.
Ау, власть! Ты чем там занимаешься? Бабло гребёшь миллионами? А ещё что-нибудь хоть делаешь кроме этого?
Гость
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