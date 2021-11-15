Почти 15 тысяч кредитных карт оформили жители Карелии в Сбере с начала 2021 года

На сегодняшний день в республике действует порядка 105 тысяч кредитных карт Сбера.

С января по октябрь текущего года клиенты Сбербанка в Карелии оформили более 14 тысяч кредитных карт — на 61% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом торговый оборот по картам вырос на 14% и составил более 8,5 млрд рублей.

«Кредитка — это не только оперативный финансовый инструмент, но и — при грамотном подходе — даже способ инвестировать собственные средства. При этом она должна быть бесплатной и с длинным грейс-периодом. Такими характеристиками обладает кредитная СберКарта», — отмечает Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк.

Кредитная СберКарта оптимальна для любых жизненных ситуаций и даёт клиентам четыре преимущества. Это удобный беспроцентный период до 120 дней, который начинается первого числа каждого месяца, то есть можно целый месяц совершать покупки, а затем есть ещё три, чтобы вернуть их без процентов. Ещё одно условие — гарантированная ставка: если погасить долг в течение грейс-периода не получилось, процентная ставка составит 17,9% годовых. Плюс — сниженная ставка 9,8% годовых в категории «Здоровье» и СберМегаМаркете. Также среди преимуществ — бесплатное обслуживание и СМС-информирование об операциях.

Оформить Кредитную СберКарту можно в приложении СберБанк Онлайн. Весь процесс от рассмотрения до начала пользования составит около 2х минут. Или в любом офисе Сбера. Подробнее о карте — на сайте банка.

Выдача наличных и переводы: Комиссия за выдачу наличных в любом банке: без комиссии в первые 15 дней после подписания договора, далее — 3% от суммы, но не менее 390 ₽. Беспроцентный период на снятие наличных не действует. Комиссия за перевод средств на дебетовую карту СберБанка 3% от суммы выдачи, но не менее 390 ₽. Лимит на переводы и выдачу наличных в сутки 300 000 ₽. Начисление бонусов СберСпасибо: Бонусы за покупки у партнёров до 30% от суммы покупки. Списание бонусов у партнёров до 99% от суммы покупки. Прочие тарифы: Ежемесячный платёж 3% от задолженности по карте. Неустойка (на сумму просроченного платежа) 36% годовых.

ПАО Сбербанк

Источник: Сбербанк